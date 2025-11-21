EE. UU. detalla requisitos y anuncia prioridad en visas para el Mundial 2026

Ante la reciente clasificación de la Selección Nacional Masculina al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Embajada de Estados Unidos en Panamá recordó que el Gobierno estadounidense dará prioridad a las solicitudes de visas de las personas que viajen para asistir al torneo.

Por ahora, se desconoce en cuál de los tres países le corresponderá jugar a Panamá durante la fase de grupos. Esto se definirá el viernes 5 de diciembre, durante el sorteo oficial del Mundial 2026.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El embajador Kevin Cabrera reiteró que la emisión de visas continuará bajo los lineamientos establecidos por la administración del presidente Donald Trump, y que se dará prioridad a quienes apliquen con el fin de asistir a la cita mundialista.

Requisitos para solicitar la visa de Estados Unidos por el Mundial 2026

Completar el formulario DS-160 en el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU.

Crear un perfil y agendar la cita en la plataforma USVISA-Info.com.

Pagar la tarifa de solicitud a través del sistema en línea.

Preparar la documentación necesaria, que incluye:

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez posterior al viaje.

Hoja de confirmación del formulario DS-160.

Fotografía reciente tamaño 2x2 pulgadas.

Asistir a la entrevista consular, donde un oficial evaluará y decidirá si se aprueba o no la solicitud.

Retirar el pasaporte con el visado, en caso de ser aprobado, en la sucursal de mensajería seleccionada durante el proceso.