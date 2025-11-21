EE. UU. detalla requisitos y anuncia prioridad en visas para el Mundial 2026

Ante la reciente clasificación de la Selección Nacional Masculina al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Embajada de Estados Unidos en Panamá recordó que el Gobierno estadounidense dará prioridad a las solicitudes de visas de las personas que viajen para asistir al torneo.
El embajador Kevin Cabrera reiteró que la emisión de visas continuará bajo los lineamientos establecidos por la administración del presidente Donald Trump, y que se dará prioridad a quienes apliquen con el fin de asistir a la cita mundialista.
Requisitos para solicitar la visa de Estados Unidos por el Mundial 2026
Completar el formulario DS-160 en el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU.
Crear un perfil y agendar la cita en la plataforma USVISA-Info.com.
Pagar la tarifa de solicitud a través del sistema en línea.
Preparar la documentación necesaria, que incluye:
- Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez posterior al viaje.
- Hoja de confirmación del formulario DS-160.
- Fotografía reciente tamaño 2x2 pulgadas.
Asistir a la entrevista consular, donde un oficial evaluará y decidirá si se aprueba o no la solicitud.
Retirar el pasaporte con el visado, en caso de ser aprobado, en la sucursal de mensajería seleccionada durante el proceso.