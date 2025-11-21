Panamá Nacionales -  21 de noviembre de 2025 - 08:44

EE. UU. detalla requisitos y anuncia prioridad en visas para el Mundial 2026

El embajador de EE. UU. reiteró que la emisión de visas continuará bajo los lineamientos establecidos por la administración del presidente Donald Trump.

EE. UU. detalla requisitos de visas para el Mundial 2026.

EE. UU. detalla requisitos de visas para el Mundial 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

Ante la reciente clasificación de la Selección Nacional Masculina al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la Embajada de Estados Unidos en Panamá recordó que el Gobierno estadounidense dará prioridad a las solicitudes de visas de las personas que viajen para asistir al torneo.

Por ahora, se desconoce en cuál de los tres países le corresponderá jugar a Panamá durante la fase de grupos. Esto se definirá el viernes 5 de diciembre, durante el sorteo oficial del Mundial 2026.

El embajador Kevin Cabrera reiteró que la emisión de visas continuará bajo los lineamientos establecidos por la administración del presidente Donald Trump, y que se dará prioridad a quienes apliquen con el fin de asistir a la cita mundialista.

Requisitos para solicitar la visa de Estados Unidos por el Mundial 2026

Completar el formulario DS-160 en el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU.

Crear un perfil y agendar la cita en la plataforma USVISA-Info.com.

Pagar la tarifa de solicitud a través del sistema en línea.

Preparar la documentación necesaria, que incluye:

  • Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez posterior al viaje.
  • Hoja de confirmación del formulario DS-160.
  • Fotografía reciente tamaño 2x2 pulgadas.

Asistir a la entrevista consular, donde un oficial evaluará y decidirá si se aprueba o no la solicitud.

Retirar el pasaporte con el visado, en caso de ser aprobado, en la sucursal de mensajería seleccionada durante el proceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1991673299210850369?t=GS6GL7D7RagLc-F7HsqQGA&s=31&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Embajador estadounidense aclara postura sobre revocación de visas a exfuncionarios panameños

Mesa de Salario Mínimo debate impacto del ajuste salarial y situación de la canasta básica

Excomisionado Javier Fanuco queda bajo detención provisional por presunto enriquecimiento injustificado

Recomendadas

Más Noticias