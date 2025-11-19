Embajador estadounidense aclara postura sobre revocación de visas a exfuncionarios panameños

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, indicó que EE. UU. continuará aprobando, negando y revocando visas conforme a las medidas de seguridad establecidas por el gobierno del presidente Donald Trump.

“Nosotros vamos a seguir aprobando, negando, revocando visas de acuerdo con la seguridad nacional de nuestro país”, expresó el embajador.

La declaración surge luego de que, en semanas recientes, figuras políticas panameñas informaran que la embajada estadounidense les había suspendido el uso de la visa.

Por otro lado, el diplomático también se refirió al reciente pronunciamiento de voceros de la Embajada de China sobre un viaje que realizarán diputados panameños a Taiwán.