Sorteo de la lotería fiscal en diciembre: estas son las facturas que aplican según el MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el último sorteo de la Lotería Fiscal del 2025 se realizará el martes 30 de diciembre, cerrando así el año con una nueva oportunidad para que los consumidores ganen atractivos premios por solicitar su factura fiscal.

De acuerdo con la entidad, el cierre de urnas será el lunes 22 de diciembre, por lo que los participantes deben asegurarse de depositar sus sobres antes de la fecha límite.

Facturas válidas para participar del sorteo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mef_Pma/status/1991223431698760062&partner=&hide_thread=false Si quieres participar en el Próximo Sorteo de la Lotería Fiscal, este es el momento perfecto.

Serán válidas todas las facturas emitidas del 31 de octubre al 22 de diciembre de 2025.

Pide tu factura fiscal, acumula oportunidades y ¡prepárate para ganar!

¡Tú compras, el país… pic.twitter.com/8jFiOt7jNK — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) November 19, 2025

Para esta edición, serán válidas todas las facturas emitidas del 31 de octubre al 22 de diciembre de 2025, siempre que cuenten con su respectivo número de autorización fiscal.

Premios a repartir en la lotería fiscal

La Lotería Fiscal mantiene una bolsa total de B/.110,000.00, distribuida en 25 premios:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00

Un incentivo que busca fomentar el cumplimiento tributario y promover que los consumidores exijan su factura por cada compra. El MEF reiteró la importancia de pedir y conservar la factura fiscal para acumular oportunidades en este y futuros sorteos.