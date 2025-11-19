Calendario escolar 2025: no habrá más clases a partir de esta fecha según MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que las vacaciones escolares de fin de año 2025 se desarrollarán según lo establecido en el calendario oficial. Las clases del tercer trimestre finalizarán el viernes 19 de diciembre de 2025, tras completarse las 13 semanas académicas previstas para este período.

A partir del lunes 22 de diciembre iniciará el receso escolar de verano, que brindará descanso a estudiantes y docentes de todo el país. El MEDUCA detalló que el período destinado para actividades de balance, clausuras y actos de graduación se llevará a cabo del 22 al 30 de diciembre de 2025.

Días libres del tercer trimestre en el periodo de clases 2025

MEDUCA clases.jpg MEDUCA

Durante el último trimestre del año, los estudiantes tendrán tres días libres por motivo de fiestas nacionales:

Viernes 28 de noviembre : Independencia de Panamá de España

: Independencia de Panamá de España Lunes 8 de diciembre : Día de las Madres

: Día de las Madres Jueves 25 de diciembre: Navidad

El Ministerio reiteró que el calendario escolar busca mantener un balance entre las responsabilidades académicas y el necesario descanso de los estudiantes, garantizando así la continuidad y calidad educativa.