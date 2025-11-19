Panamá Nacionales -  19 de noviembre de 2025 - 14:25

MEF anuncia último sorteo de la Lotería Fiscal 2025: fechas y requisitos

El MEF anunció que el último sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de diciembre. Conoce fechas, facturas válidas, premios y requisitos para participar.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el último sorteo de la Lotería Fiscal del año 2025 se realizará el martes 30 de diciembre, mientras que el cierre de urnas será el lunes 22 de diciembre.

De acuerdo con la institución, solo participarán las facturas emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre de 2025, por lo que el MEF recomienda a los ciudadanos revisar sus comprobantes antes de depositarlos.

La Lotería Fiscal, iniciativa que busca promover la solicitud de facturas y fortalecer la cultura tributaria, distribuye un total de B/.110,000.00 en premios. En cada sorteo se entregan 25 premios, divididos de la siguiente manera:

  • 5 premios de B/.10,000.00
  • 10 premios de B/.5,000.00
  • 10 premios de B/.1,000.00
Requisitos para participar según el MEF

Para entrar en la tómbola, el ciudadano debe introducir cinco facturas fiscales en un sobre y depositarlo en las urnas habilitadas en centros comerciales de todo el país.

El sobre debe incluir de forma legible la siguiente información en la parte externa:

  • Nombre completo
  • Número de cédula
  • Dirección residencial
  • Número de teléfono
  • Correo electrónico
  • Mes al que corresponde la participación (Ej.: “Sorteo de diciembre 2025”)

El MEF recordó que esta es la última oportunidad del año para participar en este programa que cada mes beneficia a panameños con premios en efectivo.

