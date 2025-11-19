MEF anuncia último sorteo de la Lotería Fiscal 2025: fechas y requisitos

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) confirmó que el último sorteo de la Lotería Fiscal del año 2025 se realizará el martes 30 de diciembre, mientras que el cierre de urnas será el lunes 22 de diciembre.

De acuerdo con la institución, solo participarán las facturas emitidas entre el 31 de octubre y el 22 de diciembre de 2025, por lo que el MEF recomienda a los ciudadanos revisar sus comprobantes antes de depositarlos.

La Lotería Fiscal, iniciativa que busca promover la solicitud de facturas y fortalecer la cultura tributaria, distribuye un total de B/.110,000.00 en premios. En cada sorteo se entregan 25 premios, divididos de la siguiente manera:

5 premios de B/.10,000.00

10 premios de B/.5,000.00

10 premios de B/.1,000.00

El último sorteo del 2025 de la Lotería Fiscal se realizará el martes 30 de diciembre, informó el @Mef_Pma, que detalló que el cierre de urnas será el lunes 22 de diciembre.

Las facturas válidas para este último sorteo del año deben haber sido emitidas entre el 31 de octubre y…



Las facturas válidas para este último sorteo del año deben haber sido emitidas entre el 31 de octubre y… pic.twitter.com/Hu46CGLCEK — Telemetro Reporta (@TReporta) November 19, 2025

Requisitos para participar según el MEF

Para entrar en la tómbola, el ciudadano debe introducir cinco facturas fiscales en un sobre y depositarlo en las urnas habilitadas en centros comerciales de todo el país.

El sobre debe incluir de forma legible la siguiente información en la parte externa:

Nombre completo

Número de cédula

Dirección residencial

Número de teléfono

Correo electrónico

Mes al que corresponde la participación (Ej.: “Sorteo de diciembre 2025”)

El MEF recordó que esta es la última oportunidad del año para participar en este programa que cada mes beneficia a panameños con premios en efectivo.