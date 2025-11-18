Sin centavos en Panamá: Banco Nacional propone redondeo al MEF en los precios

La decisión del Gobierno de Estados Unidos de detener la producción de monedas de un centavo ha generado un debate inmediato en Panamá, país cuya economía se rige por el dólar. Ante el inminente impacto en las transacciones diarias, el Banco Nacional de Panamá (BNP) ha presentado una propuesta formal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para implementar el redondeo de precios.

La medida estadounidense, impulsada por el presidente Donald Trump, busca reducir los altos costos de producción de la moneda de menor denominación, que superan su valor real.

El Efecto Dólar en Panamá

En Estados Unidos, la medida busca ahorrar millones al Tesoro y modernizar el sistema monetario. Sin embargo, en el territorio panameño, donde el dólar circula a la par del balboa. Por ello, el Banco Nacional ha reaccionado rápidamente con la propuesta de redondeo para mitigar la escasez de monedas de un centavo y establecer un mecanismo claro para las transacciones en efectivo.

image

Trump Justifica el Ahorro Público

La decisión de eliminar el centavo se basa en criterios puramente económicos. Economistas estadounidenses llevan más de una década señalando que la moneda ha dejado de ser eficiente.

El presidente Trump, al anunciar la medida en su red social Truth Social, fue tajante: "Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado monedas de un centavo que, literalmente, nos cuestan más de dos centavos. ¡Es un auténtico derroche! He dado instrucciones a mi secretario del Tesoro para que deje de producir monedas nuevas de un centavo."

¿Cómo Funcionaría el Redondeo en Panamá sin el centavo?

La propuesta del BNP al MEF se centraría en cómo gestionar las cifras finales de las transacciones en efectivo que terminan en centavos. Generalmente, el redondeo implica ajustar el precio final hacia arriba o hacia abajo a la moneda de 5 o 10 centavos más cercana.

image

Esta medida requerirá una legislación o regulación clara para garantizar la equidad tanto para el consumidor panameño como para los comerciantes, evitando que la escasez de centavos se traduzca en aumentos de precios encubiertos.

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene ahora la responsabilidad de analizar la propuesta y determinar el mejor curso de acción para garantizar la estabilidad y fluidez de las transacciones en la economía dolarizada de Panamá.