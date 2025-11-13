Mulino: no habrá día libre si Panamá clasifica al mundial

El presidente de la República, José Raúl Mulino , aclaró este jueves que no se decretará día libre en caso de que la Selección de Panamá logre clasificar a la siguiente fase o gane un torneo internacional.

Durante declaraciones a los medios, el mandatario destacó que, aunque el fútbol despierta una gran pasión en el país, las actividades laborales no se suspenderán.

Presidente Mulino señala que no habrá día libre pero si regocijo nacional

"No va a haber día libre, pero será un día de regocijo nacional, sin duda alguna. El país tiene que producir y trabajar", afirmó Mulino.

No habrá día libre en caso de que la Selección de Panamá clasifique al Mundial.



Así lo dio a conocer este jueves el presidente @JoseRaulMulino: "no va a haber día libre, pero será un día de regocijo nacional, sin duda alguna. El país tiene que producir y trabajar".

El presidente enfatizó que el entusiasmo por los logros deportivos puede coexistir con la responsabilidad de mantener el ritmo productivo del país.

La aclaración surge ante la expectativa de miles de panameños que esperaban una posible declaración de día libre nacional si la Selección Mayor de Fútbol alcanzaba una clasificación histórica, como ocurrió en el Mundial de Rusia 2018.

Mulino reconoció el esfuerzo y el orgullo que genera el desempeño del equipo nacional, pero insistió en que el país debe seguir funcionando con normalidad. “El regocijo nacional se siente en el corazón, pero Panamá tiene que seguir trabajando”, reiteró el mandatario.