MINSA realizará ferias de carnet blanco y verde esta semana previo a las fiestas de fin de año

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la realización de ferias de carnet blanco y verde este sábado 15 de noviembre, dirigidas a todas las personas interesadas en solicitar estos documentos, previo a las actividades de fin de año en la provincia de Panamá.
Costos y requisitos de la feria de carnet blanco y verde
Costos de los carnet blanco y verde
- Centro de salud de Boca la Caja, Paraíso, en Ancón y el Espacio del Emprendedor: carnet blanco B/. 30.00 y carnet verde B/. 15.00
- Centro de salud Omidia Quintero De León, de Las Mañanitas: carnet blanco B/. 25.00 y carnet verde B/. 15.00.
Requisitos para el carnet blanco
- Costo: B/. 30.00
- Copia de cédula o pasaporte.
- Traer una muestra de heces en envases adecuados
- Las mujeres deben llevar el resultado de Papanicolaou
- Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas
Requisitos para el carnet verde
- Costo: B/. 15.00
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Copia del carnet blanco vigente (ambos lados)