Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2025 - 11:12

MINSA realizará ferias de carnet blanco y verde esta semana previo a las fiestas de fin de año

El MINSA anunció los centros donde se que realizará ferias de carnet blanco y verde esta semana previo a las actividades de fin de año en Panamá.

Carnet blanco y verde del MINSA.

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la realización de ferias de carnet blanco y verde este sábado 15 de noviembre, dirigidas a todas las personas interesadas en solicitar estos documentos, previo a las actividades de fin de año en la provincia de Panamá.

Las jornadas se llevarán a cabo en El Espacio del Emprendedor, en la Cinta Costera, y en los centros de salud de Las Mañanitas, Boca la Caja y Paraíso, desde las 7:00 a.m.

Costos y requisitos de la feria de carnet blanco y verde

Costos de los carnet blanco y verde

  • Centro de salud de Boca la Caja, Paraíso, en Ancón y el Espacio del Emprendedor: carnet blanco B/. 30.00 y carnet verde B/. 15.00
  • Centro de salud Omidia Quintero De León, de Las Mañanitas: carnet blanco B/. 25.00 y carnet verde B/. 15.00.

Requisitos para el carnet blanco

  • Costo: B/. 30.00
  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Traer una muestra de heces en envases adecuados
  • Las mujeres deben llevar el resultado de Papanicolaou
  • Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas

Requisitos para el carnet verde

  • Costo: B/. 15.00
  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Copia del carnet blanco vigente (ambos lados)
