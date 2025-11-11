MINSA realizará feria de carnet blanco y verde en Boca La Caja este 15 de noviembre

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que se realizará una feria de carnet blanco y verde en el Centro de Salud de Boca La Caja, el sábado 15 de noviembre, desde las 7:00 a.m.
Requisitos para el carnet de salud blanco y verde
Requisitos para el carnet blanco
- Costo: B/. 30.00
- Copia de cédula o pasaporte.
- Traer una muestra de heces en envases adecuados
- Las mujeres deben llevar el resultado de Papanicolaou
- Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas
Requisitos para el carnet verde
- Costo: B/. 15.00
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Copia del carnet blanco vigente (ambos lados)