Panamá Nacionales -  11 de noviembre de 2025 - 11:55

MINSA realizará feria de carnet blanco y verde en Boca La Caja este 15 de noviembre

Los costos de la feria de serán de B/. 30.00 para el carné blanco y B/. 15.00 para el verde, según informó el MINSA.

Carnet blanco y verde del MINSA. 

Carnet blanco y verde del MINSA. 

MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que se realizará una feria de carnet blanco y verde en el Centro de Salud de Boca La Caja, el sábado 15 de noviembre, desde las 7:00 a.m.

Los costos serán de B/. 30.00 para el carné blanco y B/. 15.00 para el verde. Conozca la cantidad de cupos disponibles y los requisitos para participar.

Requisitos para el carnet de salud blanco y verde

Requisitos para el carnet blanco

  • Costo: B/. 30.00
  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Traer una muestra de heces en envases adecuados
  • Las mujeres deben llevar el resultado de Papanicolaou
  • Personas mayores de 40 años deben acudir en ayunas

Requisitos para el carnet verde

  • Costo: B/. 15.00
  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Copia del carnet blanco vigente (ambos lados)
carnetdesalud - bocalacaja
Feria de carnet blanco y verde del MINSA.&nbsp;

Feria de carnet blanco y verde del MINSA.

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSA confirma segunda muerte por dengue en San Miguelito

MINSA instala puesto médico para el desfile del 10 de noviembre en Los Santos

Minsa confirma brote de tos ferina en la Comarca Ngäbe Buglé

Recomendadas

Más Noticias