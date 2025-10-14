San Miguelito Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 15:28

Gran feria de carnet blanco y verde en Los Andes Mall: conoce fecha, hora y costo

El MINSA realizará una gran feria de carnet blanco y verde. Conozca la cantidad de cupos disponibles y los requisitos para participar.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que este domingo 19 de octubre se realizará una feria de carnet blanco y verde en Los Andes Mall, a partir de las 6:00 a.m. Los costos serán de B/. 25.00 para el carné blanco y B/. 13.00 para el verde. Conozca la cantidad de cupos disponibles y los requisitos para participar.

Requisitos para el carnet de salud blanco verde en Los Andes Mall

Requisitos para el carnet blanco

  • Atención en el piso No. 1
  • Cupos: 350
  • Costo: B/. 25.00
  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Traer una muestra de heces en envases adecuados
  • Una foto tamaño carnet

Requisitos para el carnet verde

  • Atención en CCMA - sótano No. 2
  • Cupos: 250
  • Costo: B/. 13.00
  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Copia del carnet blanco vigente (ambos lados)
