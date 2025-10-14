El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que este domingo 19 de octubre se realizará una feria de carnet blanco y verde en Los Andes Mall, a partir de las 6:00 a.m. Los costos serán de B/. 25.00 para el carné blanco y B/. 13.00 para el verde. Conozca la cantidad de cupos disponibles y los requisitos para participar.
San Miguelito Nacionales - 14 de octubre de 2025 - 15:28
Gran feria de carnet blanco y verde en Los Andes Mall: conoce fecha, hora y costo
El MINSA realizará una gran feria de carnet blanco y verde. Conozca la cantidad de cupos disponibles y los requisitos para participar.
Requisitos para el carnet de salud blanco verde en Los Andes Mall
Requisitos para el carnet blanco
- Atención en el piso No. 1
- Cupos: 350
- Costo: B/. 25.00
- Copia de cédula o pasaporte.
- Traer una muestra de heces en envases adecuados
- Una foto tamaño carnet
Requisitos para el carnet verde
- Atención en CCMA - sótano No. 2
- Cupos: 250
- Costo: B/. 13.00
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Copia del carnet blanco vigente (ambos lados)
En esta nota: