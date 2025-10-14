Gran feria de carnet blanco y verde en Los Andes Mall: conoce fecha, hora y costo

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que este domingo 19 de octubre se realizará una feria de carnet blanco y verde en Los Andes Mall, a partir de las 6:00 a.m. Los costos serán de B/. 25.00 para el carné blanco y B/. 13.00 para el verde. Conozca la cantidad de cupos disponibles y los requisitos para participar.