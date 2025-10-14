Jubilados exigen pago de intereses del CEPADEM: ¿Quiénes lo recibirán?

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que el Gobierno analiza las posibles fuentes de financiamiento para cumplir con el pago de los intereses del CEPADEM , tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena reconocer los montos adeudados a miles de beneficiarios.

Chapman señaló que se está realizando un análisis detallado que incluye la revisión de instituciones como el CIACAP, el PRA y la Caja de Seguro Social (CSS), con el fin de garantizar que los desembolsos se efectúen de forma responsable y justa.

“Hay que hacer los análisis correspondientes para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, afirmó el ministro.

¿Quiénes recibirán el pago del CEPADEM?

Los beneficiarios del pago de intereses corresponden a:

Jubilados y pensionados que laboraron entre 1972 y 1983.

que laboraron entre 1972 y 1983. Trabajadores activos del sector público y privado con derecho según la Ley 727.

con derecho según la Ley 727. Herederos o sobrevivientes de trabajadores fallecidos que tenían derecho al pago.

La normativa establece que los montos pendientes deben reconocerse, descontando los valores ya pagados previamente, de modo que cada beneficiario reciba el total que le corresponde.