Ley protege a los animales: MINSA detalla conductas sancionadas

El Ministerio de Salud ( MINSA ) recordó a la ciudadanía que existen varias conductas que constituyen delitos contra los animales, según la Ley 70 del 12 de octubre de 2012, modificada por la Ley 133 de 2020.

MINSA reitera que el abandono, maltrato, zoofilia son delito

Entre las principales acciones sancionadas se encuentran:

Abandono de animales domésticos.

Prácticas de zoofilia o propiciarlas.

No proveer alimento o agua a los animales.

Mantenerlos en condiciones inadecuadas o antihigiénicas.

Negar tratamiento médico veterinario.

No protegerlos de las inclemencias del tiempo.

Mantenerlos en jaulas inadecuadas.

Muerte causada por crueldad hacia un animal domestico es sancionada

El MINSA enfatiza que la muerte o lesión grave causada por crueldad hacia un animal doméstico será sancionada según lo establece el Artículo 421 del Código Penal, con excepciones como:

Eutanasia por enfermedad grave o terminal.

Sacrificios de animales de granja para consumo humano.

Muerte no intencional comprobada.

La entidad hace un llamado a la responsabilidad ciudadana, resaltando la importancia de respetar y proteger a los animales, evitando cualquier tipo de maltrato o abandono.