Familiares y amigos despiden a Selinda Córdoba, joven asesinada en Aguadulce.

Herrera Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 12:35

En Paritilla de Los Santos despidieron a Selinda Córdoba, joven de 21 años asesinada por su expareja a plena luz del día en Aguadulce, el 12 de octubre.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 14 de octubre se realizó el sepelio de Selinda Córdoba, joven universitaria de 21 años asesinada por su expareja a plena luz del día en el Parque de Pocrí, en Aguadulce, provincia de Coclé. Familiares y amigos, con profundo dolor, despidieron a la víctima, oriunda de la provincia de Los Santos.

Residentes de Paritilla, donde se llevó a cabo la misa de honras fúnebres, expresaron su preocupación por la inseguridad en el país, especialmente por los casos de femicidio que son investigados por la justicia.

Detención provisional para el agresor de la víctima

Un juez de garantías ordenó la detención provisional del joven de 25 años que asesinó a Selinda el pasado domingo 12 de octubre. Contra él se imputaron cargos por homicidio, femicidio y violencia de género, incluyendo agresiones hacia la madre de la víctima, quien presenció el lamentable hecho.

El agresor permanecerá recluido en una prisión de Coclé por un período de seis meses mientras se desarrollan las investigaciones del Ministerio Público.

