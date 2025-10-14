Soná Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 08:15

Pago del PASE-U: Padres denuncian retraso en la entrega de cheques por el IFARHU

Padres reportan que más de 500 estudiantes de la Escuela Miguel Alba en Soná, Veraguas, no aparecen en la lista del IFARHU para el pago del PASE-U.

Lista del IFARHU para el pago del PASE-U.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un grupo de padres de familia de la Escuela Miguel Alba de Soná, en la provincia de Veraguas, denunció que más de 500 estudiantes no han recibido el pago del PASE-U, pese a que el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) mantiene las jornadas de desembolso en la región.

Los acudientes expresaron su molestia por la falta de organización, señalando que muchos de sus hijos no aparecen en las listas oficiales de pago, lo que ha generado confusión y preocupación entre la comunidad educativa.

“No entendemos por qué nuestros hijos no figuran en el sistema, si cumplieron con todos los requisitos. Queremos respuestas del IFARHU”, manifestó una de las madres afectadas. “No entendemos por qué nuestros hijos no figuran en el sistema, si cumplieron con todos los requisitos. Queremos respuestas del IFARHU”, manifestó una de las madres afectadas.

IFARHU continúa jornadas del segundo pago del PASE-U

Por su parte, el IFARHU informó que continúa desarrollando el segundo pago del PASE-U 2025, beneficiando a más de 168 mil estudiantes en las provincias de Panamá Oeste y Veraguas.

En Panamá Oeste, las jornadas se llevan a cabo en Arraiján, La Chorrera y Coronado, mientras que en Veraguas se realizan en la regional y subregional de Soná, donde también se incluyó una reprogramación especial debido a las condiciones climáticas que afectaron algunas escuelas del distrito.

El proceso de pago se extenderá del 13 al 18 de octubre, según el cronograma publicado por la entidad. Mientras tanto, los padres afectados esperan una pronta actualización en el sistema SIACE y en las listas de beneficiarios, para que los estudiantes de la Escuela Miguel Alba puedan acceder al incentivo económico que les corresponde.

Embed - Ifarhu Panama en Instagram: "El IFARHU continúa con el segundo pago del PASE-U 2025, beneficiando a más de 168 mil estudiantes en las provincias de Panamá Oeste y Veraguas. En Panamá Oeste, las jornadas se desarrollan en Arraiján, La Chorrera y Coronado, mientras que en Veraguas se realizan en la regional y subregional de Soná. Los pagos se llevan a cabo del 13 al 18 de octubre, incluyendo una reprogramación especial en escuelas del distrito de Soná debido a las condiciones climáticas. El IFARHU reafirma su compromiso de garantizar que cada estudiante del país reciba su beneficio de manera puntual, ordenada y segura."
