MiBus cerró septiembre con más de 103.6 millones de pasajeros movilizados.

Transporte Masivo de Panamá, S.A. ( MiBus ) cerró el mes de septiembre con más de 103.6 millones de pasajeros movilizados entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un aumento de 8.7 millones de usuarios en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 94.9 millones.

Este incremento refleja el crecimiento sostenido en la oferta del servicio de transporte público que brinda MiBus.

Entre los ajustes operativos más destacados del mes se encuentran acciones orientadas a optimizar los tiempos de ciclo, es decir, el periodo total que tarda un bus en completar su recorrido habitual, considerando variables externas como el tráfico y la demanda de usuarios.

De forma paralela, se realizaron 77 nuevas contrataciones en las áreas operativas y de mantenimiento, fortaleciendo la capacidad técnica y humana de MiBus.