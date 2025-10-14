Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 16:57

MiBus cerró septiembre con más de 103.6 millones de pasajeros movilizados

MiBus informó que este incremento refleja el crecimiento sostenido en la oferta del servicio de transporte público.

MiBus cerró septiembre con más de 103.6 millones de pasajeros movilizados.

MiBus cerró septiembre con más de 103.6 millones de pasajeros movilizados.

@OficialMiBus
Ana Canto
Por Ana Canto

Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) cerró el mes de septiembre con más de 103.6 millones de pasajeros movilizados entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un aumento de 8.7 millones de usuarios en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 94.9 millones.

Este incremento refleja el crecimiento sostenido en la oferta del servicio de transporte público que brinda MiBus.

Entre los ajustes operativos más destacados del mes se encuentran acciones orientadas a optimizar los tiempos de ciclo, es decir, el periodo total que tarda un bus en completar su recorrido habitual, considerando variables externas como el tráfico y la demanda de usuarios.

De forma paralela, se realizaron 77 nuevas contrataciones en las áreas operativas y de mantenimiento, fortaleciendo la capacidad técnica y humana de MiBus.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialMiBus/status/1978192024323948739&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MiBus, reglamento: ¿Qué tipo de mascotas podrán ingresar a los metrobuses?

MiBus permitirá ingreso de mascotas pequeñas y perros guía en los metrobuses

MiBus informa suspensión de acto público para contratación de limpieza de buses

Recomendadas

Más Noticias