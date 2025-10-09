Panamá Nacionales -  9 de octubre de 2025 - 16:00

MiBus permitirá ingreso de mascotas pequeñas y perros guía en los metrobuses

MiBus informó que mascotas deberán ser transportadas en jaulas o bolsos adecuados, y deberán mantenerse con su dueño durante todo el trayecto.

MiBus
Ana Canto
Por Ana Canto

MiBus anunció que, a partir del lunes 20 de octubre, los pasajeros podrán abordar los buses acompañados de sus perros guía o mascotas pequeñas. Las mascotas deberán ser transportadas en jaulas o bolsos adecuados, y deberán mantenerse en el regazo del dueño durante todo el trayecto, sin ocupar asientos ni obstruir el pasillo.

