Panamá Nacionales -  2 de junio de 2026 - 09:36

Sujetos amenazan con arma de fuego a operador de MiBus y causan daños a la unidad

Un operador de MiBus fue amenazado con un arma de fuego durante un incidente en Ciudad Bolívar. La unidad sufrió daños materiales.

MiBus anuncia retrasos en el servicio.

MiBus anuncia retrasos en el servicio.

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La empresa MiBus denunció un acto de vandalismo contra una de sus unidades ocurrido durante la madrugada de este martes en el sector de Avenida Rayitos, en Ciudad Bolívar.

Según informó la compañía, el incidente involucró al bus 1195, que realizaba el recorrido de la ruta N065 cuando transitaba por la vía principal del sector.

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De acuerdo con el reporte, la unidad encontró un vehículo que obstruía el paso. Ante esta situación, el operador hizo sonar el claxon en repetidas ocasiones para solicitar que el automóvil fuera retirado y poder continuar con su recorrido.

Vandalizan bus de MiBus en Ciudad Bolívar

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Sin embargo, la situación escaló cuando uno de los individuos presentes presuntamente amenazó al conductor con un arma de fuego, mientras que otra persona causó daños a la unidad al romper uno de los ventanales del bus.

Tras lo ocurrido, se coordinó la asistencia de la Policía Nacional, cuyos agentes acudieron al lugar para atender el incidente e iniciar las diligencias correspondientes.

MiBus señaló que el hecho provocó daños materiales a la unidad de transporte, aunque no se reportaron heridos.

La empresa reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia o vandalismo que ponga en riesgo la seguridad de los operadores, usuarios y bienes del sistema de transporte público.

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