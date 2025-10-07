Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 17:04

MiBus informa suspensión de acto público para contratación de limpieza de buses

MiBus informó que la Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó la suspensión temporal de la suspensión de acto público.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema de Transporte Masivo - MiBus informó que la Dirección General de Contrataciones Públicas ha admitido las acciones de reclamo presentadas por empresas participantes en el acto público No. 2025-2-81-01-08-LP-000007, correspondiente al servicio de limpieza regular de los buses que operan en los seis Centros de Operación y Ejecución (COE).

Como resultado de estas acciones, la Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó la suspensión temporal del acto público hasta que se resuelvan las reclamaciones interpuestas, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contrataciones públicas.

MiBus reafirma su compromiso con la transparencia, la competencia justa y el cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública, garantizando que todos sus procesos se desarrollen con equidad, claridad y apego a la ley.

Para más información sobre el estado del acto público, los interesados pueden consultar el portal oficial de PanamaCompra.

