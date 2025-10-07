MiBus informa suspensión de acto público para contratación de limpieza de buses.

El Sistema de Transporte Masivo - MiBus informó que la Dirección General de Contrataciones Públicas ha admitido las acciones de reclamo presentadas por empresas participantes en el acto público No. 2025-2-81-01-08-LP-000007, correspondiente al servicio de limpieza regular de los buses que operan en los seis Centros de Operación y Ejecución (COE).
MiBus reafirma su compromiso con la transparencia, la competencia justa y el cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública, garantizando que todos sus procesos se desarrollen con equidad, claridad y apego a la ley.
Para más información sobre el estado del acto público, los interesados pueden consultar el portal oficial de PanamaCompra.