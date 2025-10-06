MiBus invertirá 2 millones al mes en repuestos y lanza licitación de 60 buses eléctricos

El gerente general de MiBus , Carlos Sánchez Fábrega, reveló en el programa Cara A Cara que la empresa gasta alrededor de 2 millones de dólares al mes en repuestos para mantener mil 100 buses en operación, con la meta de incrementar la flota a mil 300 unidades y mejorar la frecuencia del servicio.

Sánchez Fábrega destacó que la compañía también avanza en la reparación de buses fuera de servicio y enfatizó que los cambios no solo buscan cantidad, sino también calidad y tecnología en el transporte público.

Gerente de MiBus, anuncia inversión en repuestos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974883666661711925&partner=&hide_thread=false “Los buses eléctricos van a cambiar la sensación, primero no se escuchan, no contaminan, y vienen con un equipamiento electrónico poderoso. Es un bus de tremenda calidad”, destacó en #CaraACara el gerente general de @OficialMiBus, Carlos Sánchez Fábrega, sobre la licitación de 60… pic.twitter.com/3w4Nuk5yRS — Telemetro Reporta (@TReporta) October 5, 2025

En cuanto a la reciente licitación de 60 buses eléctricos, el gerente resaltó que estos vehículos transformarán la experiencia del usuario, ya que son silenciosos, no contaminan y cuentan con un equipamiento electrónico avanzado, lo que los convierte en “buses de tremenda calidad”.

Sobre la tarifa, Sánchez Fábrega indicó que la empresa continúa trabajando en su sostenibilidad financiera, equilibrando la operación de la flota con las necesidades de los usuarios. Con estas medidas, MiBus busca modernizar el transporte público en Panamá, ofreciendo un servicio más eficiente, seguro y amigable con el medio ambiente.