SINAPROC reporta 26 deslizamientos en Boquete, con evacuaciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reportó este lunes 26 deslizamientos de tierra en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, que dejaron afectaciones en 25 viviendas y la evacuación de 7 familias.
Además, las autoridades informaron sobre el colapso de un zarzo debido a los movimientos de tierra, y recordaron a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de seguridad en las zonas afectadas.
El SINAPROC puso a disposición los números de emergencia para reportar situaciones similares o solicitar ayuda inmediata:
- 911
- 520-4426
Las lluvias recientes en la región han generado riesgo de nuevos deslizamientos, por lo que la institución exhorta a la población a evitar áreas inestables y estar alerta a cualquier señal de peligro.