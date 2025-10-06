SINAPROC reporta 26 deslizamientos en Boquete, con evacuaciones

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) reportó este lunes 26 deslizamientos de tierra en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, que dejaron afectaciones en 25 viviendas y la evacuación de 7 familias.

Además, las autoridades informaron sobre el colapso de un zarzo debido a los movimientos de tierra, y recordaron a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de seguridad en las zonas afectadas.

SINAPROC registró 26 deslizamientos de tierra en Boquete

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975213497870123405&partner=&hide_thread=false El @Sinaproc_Panama registró 26 deslizamientos de tierra en el distrito de Boquete, Chiriquí, con afectaciones en 25 viviendas y 7 familias evacuadas, además del colapso de un zarzo.

Para reportes de emergencias puede llamar al 911 o 520-4426. pic.twitter.com/zUgempMMmE — Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2025

El SINAPROC puso a disposición los números de emergencia para reportar situaciones similares o solicitar ayuda inmediata:

911

520-4426

Las lluvias recientes en la región han generado riesgo de nuevos deslizamientos, por lo que la institución exhorta a la población a evitar áreas inestables y estar alerta a cualquier señal de peligro.