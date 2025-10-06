Primera superluna de 2025: Luna de la Cosecha iluminará octubre

La Luna llena de octubre será la primera superluna del 2025, conocida como “Luna de la Cosecha” o “Luna del Cazador”, ya que coincide con el equinoccio de otoño en el hemisferio norte.

Este fenómeno astronómico ocurre durante la temporada de caza de ciervos en varios países del hemisferio norte. La Luna estará más cercana a la Tierra, lo que hará que se vea más grande y brillante de lo habitual.

Luna de la Cosecha iluminará el mes de octubre

— Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2025

Las superlunas coinciden con el perigeo, el punto de la órbita lunar más cercano a nuestro planeta, y pueden observarse hasta un 14% más grandes y brillantes que una luna llena común.

Este evento representa una excelente oportunidad para observadores del cielo y fotógrafos que deseen capturar imágenes de la Luna con su máximo esplendor en 2025.