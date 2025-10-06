Chiriquí Nacionales -  6 de octubre de 2025 - 12:31

Fuertes lluvias afectan comercios y cultivos en Chiriquí y Veraguas

En las provincias de Chiriquí y Veraguas, las lluvias de este fin de semana causaron importantes afectaciones tras registrarse crecidas de quebradas.

Ana Canto
Por Ana Canto

En la provincia de Chiriquí, las lluvias de este fin de semana causaron importantes afectaciones tras registrarse crecidas de quebradas, que provocaron inundaciones, arrastre de vehículos y daños en los puentes de acceso a las comunidades del distrito de Boquete.

Ante esta situación, las autoridades han solicitado a los residentes mantener las medidas de seguridad, debido a posibles deslizamientos de tierra por los aguaceros, que continuarán registrándose en varios puntos del país durante las próximas semanas.

La situación no es diferente en la provincia de Veraguas, donde persisten los problemas debido a la pérdida de cultivos en el distrito de Mariato, tras la crecida de los ríos Pavo y Quebro ocasionada por las lluvias persistentes. Aunque no se registraron afectaciones humanas, los productores expresan su preocupación por el impacto en la agricultura local.

