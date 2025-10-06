Fuertes lluvias afectan comercios y cultivos en Chiriquí y Veraguas

Fuertes lluvias en Chiriquí y Veraguas.

Por Ana Canto En la provincia de Chiriquí, las lluvias de este fin de semana causaron importantes afectaciones tras registrarse crecidas de quebradas, que provocaron inundaciones, arrastre de vehículos y daños en los puentes de acceso a las comunidades del distrito de Boquete.

Ante esta situación, las autoridades han solicitado a los residentes mantener las medidas de seguridad, debido a posibles deslizamientos de tierra por los aguaceros, que continuarán registrándose en varios puntos del país durante las próximas semanas.

Autoridades recomendaron a la población mantenerse vigilante y atender las recomendaciones por posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, luego de las intensas lluvias registradas en Boquete, Chiriquí. pic.twitter.com/UP419f0PCe — Telemetro Reporta (@TReporta) October 6, 2025 La situación no es diferente en la provincia de Veraguas, donde persisten los problemas debido a la pérdida de cultivos en el distrito de Mariato, tras la crecida de los ríos Pavo y Quebro ocasionada por las lluvias persistentes. Aunque no se registraron afectaciones humanas, los productores expresan su preocupación por el impacto en la agricultura local.