Fuertes lluvias afectan comercios y cultivos en Chiriquí y Veraguas

En la provincia de Chiriquí, las lluvias de este fin de semana causaron importantes afectaciones tras registrarse crecidas de quebradas, que provocaron inundaciones, arrastre de vehículos y daños en los puentes de acceso a las comunidades del distrito de Boquete.
La situación no es diferente en la provincia de Veraguas, donde persisten los problemas debido a la pérdida de cultivos en el distrito de Mariato, tras la crecida de los ríos Pavo y Quebro ocasionada por las lluvias persistentes. Aunque no se registraron afectaciones humanas, los productores expresan su preocupación por el impacto en la agricultura local.