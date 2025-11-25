Minsa confirma dos casos autóctonos de tos ferina en niñas de 1 año en La Chorrera

El Ministerio de Salud ( Minsa ) , a través de la Región de Salud de Panamá Oeste, confirmó dos casos autóctonos de tos ferina en niñas de 1 año residentes en los corregimientos de Herrera y Guadalupe, en el distrito de La Chorrera. La clasificación como “autóctonos” indica que el contagio ocurrió dentro de la comunidad y no por contacto externo.

La institución hizo un llamado a los padres y cuidadores a mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente la hexavalente en menores de 5 años, así como la TDAP para niños de 7 años en adelante y para embarazadas durante el tercer trimestre, considerada una de las medidas más efectivas para prevenir esta enfermedad altamente contagiosa.

MINSA reitera medidas de higiene y prevención

Además, el Minsa reiteró la importancia de reforzar las medidas de higiene y prevención, entre ellas:

Lavado frecuente de manos

Uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios

Cubrirse boca y nariz al toser o estornudar

Evitar lugares concurridos si se presentan signos de enfermedad

La institución informó que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa en la zona, monitoreando posibles contactos y reforzando acciones preventivas. También exhortó a la población a acudir a los centros de salud para actualizar esquemas de vacunación, especialmente en menores de edad, quienes son los más vulnerables a complicaciones.