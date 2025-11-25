Panamá Oeste Nacionales -  25 de noviembre de 2025 - 15:56

Minsa confirma dos casos autóctonos de tos ferina en niñas de 1 año en La Chorrera

Minsa confirma dos casos autóctonos de tos ferina en niñas de 1 año en La Chorrera e insta a reforzar la vacunación y medidas de prevención.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Región de Salud de Panamá Oeste, confirmó dos casos autóctonos de tos ferina en niñas de 1 año residentes en los corregimientos de Herrera y Guadalupe, en el distrito de La Chorrera. La clasificación como “autóctonos” indica que el contagio ocurrió dentro de la comunidad y no por contacto externo.

La institución hizo un llamado a los padres y cuidadores a mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente la hexavalente en menores de 5 años, así como la TDAP para niños de 7 años en adelante y para embarazadas durante el tercer trimestre, considerada una de las medidas más efectivas para prevenir esta enfermedad altamente contagiosa.

Además, el Minsa reiteró la importancia de reforzar las medidas de higiene y prevención, entre ellas:

  • Lavado frecuente de manos
  • Uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios
  • Cubrirse boca y nariz al toser o estornudar
  • Evitar lugares concurridos si se presentan signos de enfermedad

La institución informó que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa en la zona, monitoreando posibles contactos y reforzando acciones preventivas. También exhortó a la población a acudir a los centros de salud para actualizar esquemas de vacunación, especialmente en menores de edad, quienes son los más vulnerables a complicaciones.

