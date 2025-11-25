Minsa supervisa desinfección de red de agua en Llano de Piedra

El Ministerio de Salud ( Minsa ) realizó una supervisión técnica del proceso de desinfección de la red de distribución de agua en la comunidad de Llano de Piedra, en el distrito de Macaracas, con el propósito de verificar el cumplimiento de los parámetros sanitarios establecidos para la calidad del agua potable.

Durante la inspección, personal especializado del Minsa efectuó mediciones de cloro residual para asegurar que los niveles alcanzados cumplieran con los criterios microbiológicos requeridos. Estos controles son fundamentales para reducir riesgos sanitarios y garantizar que el agua distribuida sea segura para el consumo humano.

A pesar de las labores en la red, el centro de salud de la comunidad se mantuvo operativo, ofreciendo servicios médicos continuos. Además, se dispuso de una ambulancia para reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante el procedimiento.

El Minsa destacó que estas acciones forman parte de la vigilancia sanitaria permanente que mantiene la institución para salvaguardar la salud de las familias y asegurar condiciones adecuadas en el servicio de agua potable en comunidades rurales y urbanas del país.