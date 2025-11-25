Panamá Nacionales -  25 de noviembre de 2025 - 15:22

SINAPROC recibe equipos y vehículos por $2.6 millones

Sinaproc fortalece su capacidad de respuesta tras recibir equipos y vehículos valorados en $2.6 millones para emergencias y asistencia humanitaria.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) recibió una donación de nuevos equipos y vehículos valorados en 2.6 millones de dólares, una inversión clave para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias, desastres naturales y acciones de asistencia humanitaria en el país.

La entrega de estos recursos fue realizada a los directores provinciales por el director general de Sinaproc, Omar Smith Gallardo, y Blanca Gómez, representante del Ministerio de Gobierno. La entidad destacó que esta dotación permitirá mejorar la operatividad del personal en campo y agilizar la atención a comunidades vulnerables, especialmente durante situaciones críticas como inundaciones, deslizamientos, incendios forestales y rescates.

Sinaproc recibe donación de equipos y vehículos valorados en $2.6 millones

“Con estos recursos, fortalecemos la capacidad de respuesta y reafirmamos nuestro compromiso humanitario”, señaló Sinaproc en un comunicado, subrayando que la institución continúa reforzando sus equipos para salvaguardar vidas y brindar apoyo oportuno en el territorio nacional.

La nueva flota y el equipamiento complementan las acciones preventivas y de mitigación que la entidad ejecuta durante todo el año, particularmente en temporadas de alto riesgo como la época lluviosa y los eventos de variabilidad climática.

