SINAPROC recibe equipos y vehículos por $2.6 millones

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) recibió una donación de nuevos equipos y vehículos valorados en 2.6 millones de dólares, una inversión clave para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias, desastres naturales y acciones de asistencia humanitaria en el país.

La entrega de estos recursos fue realizada a los directores provinciales por el director general de Sinaproc, Omar Smith Gallardo, y Blanca Gómez, representante del Ministerio de Gobierno. La entidad destacó que esta dotación permitirá mejorar la operatividad del personal en campo y agilizar la atención a comunidades vulnerables, especialmente durante situaciones críticas como inundaciones, deslizamientos, incendios forestales y rescates.

El @Sinaproc_Panama recibió una donación de nuevos equipos y vehículos, valorada en 2.6 millones de dólares, con lo cual se busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y asistencia humanitaria en el territorio nacional.



"Dicha entrega fue realizada a los…

“Con estos recursos, fortalecemos la capacidad de respuesta y reafirmamos nuestro compromiso humanitario”, señaló Sinaproc en un comunicado, subrayando que la institución continúa reforzando sus equipos para salvaguardar vidas y brindar apoyo oportuno en el territorio nacional.

La nueva flota y el equipamiento complementan las acciones preventivas y de mitigación que la entidad ejecuta durante todo el año, particularmente en temporadas de alto riesgo como la época lluviosa y los eventos de variabilidad climática.