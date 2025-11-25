PANAMÁ Nacionales -  25 de noviembre de 2025 - 15:10

MIDES suma 6,000 nuevos beneficiarios a sus programas sociales

Más de 6,000 personas se integran a los programas de transferencia del MIDES, reforzando el apoyo a familias en pobreza y pobreza extrema en Panamá.

MIDES suma 6,000 nuevos beneficiarios

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) incorporó a más de 6,000 nuevos beneficiarios a sus programas de transferencias monetarias, reforzando el compromiso del Gobierno de llevar alivio económico y oportunidades a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema en todo el país.

De acuerdo con la entidad, estos nuevos ingresos permitirán que miles de hogares reciban los recursos necesarios para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, educación y atención primaria, mejorando su calidad de vida y promoviendo mayor estabilidad social.

Programas de transferencia del MIDES

Los programas de transferencia del MIDES entre ellos 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y otros esquemas de apoyo cumplen un rol clave en la reducción de brechas sociales y en la protección de la población más vulnerable.

“La incorporación de estas familias es un paso más en nuestro esfuerzo por garantizar que el bienestar llegue a cada rincón del país”, destacó la institución, señalando que el trabajo articulado con juntas comunales, gobiernos locales y organizaciones sociales ha permitido identificar y atender a más personas que requieren apoyo urgente.

En esta nota:
