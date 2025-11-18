Advertencia: MIDES excluye a beneficiarios del pago, encontraron inconsistencias

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que continúa con la entrega del cuarto pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), inyectando un importante flujo de dinero a nivel nacional. El monto total de este desembolso supera los 54 millones de balboas, beneficiando a más de 186 mil personas.
Sin embargo, el anuncio vino acompañado de una importante actualización en las listas de beneficiarios, como parte de los esfuerzos de transparencia y depuración que realiza la entidad.
Depuración del MIDES: Excluidos por salario y permisos de taxis
La titular del MIDES, Beatriz Carles, dio a conocer que más de 2,000 personas han sido excluidas de los programas sociales tras detectarse que incumplen con las condiciones de elegibilidad.
La exclusión de estos beneficiarios obedece a varias inconsistencias detectadas en el cruce de datos y fiscalización:
- Fallecimiento: Un número de personas fueron excluidas por defunción.
- Inconsistencias Económicas: Se detectó que otros beneficiarios contaban con algún tipo de pensión o salario, lo cual los descalifica automáticamente de estos programas condicionados.
- Bienes Adquiridos: Un hallazgo relevante es que se encontraron personas que cuentan con permisos de taxis, lo que indica que poseen ingresos o activos que superan los límites establecidos para recibir las transferencias.
La exclusión de personas que cuentan con ingresos o bienes como permisos de taxis subraya el compromiso del MIDES de asegurar que los fondos lleguen únicamente a las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad y cumplen estrictamente con los criterios de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas.
El desembolso de los B/. 54 millones representa un alivio económico para miles de familias que dependen de estos fondos para alimentación, salud y educación de sus hijos.