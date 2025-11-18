Advertencia: MIDES excluye a beneficiarios del pago, encontraron inconsistencias

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) informó que continúa con la entrega del cuarto pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), inyectando un importante flujo de dinero a nivel nacional. El monto total de este desembolso supera los 54 millones de balboas, beneficiando a más de 186 mil personas.

Sin embargo, el anuncio vino acompañado de una importante actualización en las listas de beneficiarios, como parte de los esfuerzos de transparencia y depuración que realiza la entidad.

Depuración del MIDES: Excluidos por salario y permisos de taxis

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1990779768740950069&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Desarrollo Social continúa con el cuarto pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas a más de 186 mil beneficiarios, por un monto que supera los 54 millones de dólares.



La titular de la entidad, Beatriz Carles, dio a conocer que más de 2 mil… pic.twitter.com/yExfcTBhus — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2025

La titular del MIDES, Beatriz Carles, dio a conocer que más de 2,000 personas han sido excluidas de los programas sociales tras detectarse que incumplen con las condiciones de elegibilidad.

La exclusión de estos beneficiarios obedece a varias inconsistencias detectadas en el cruce de datos y fiscalización:

Fallecimiento: Un número de personas fueron excluidas por defunción.

Un número de personas fueron excluidas por defunción. Inconsistencias Económicas: Se detectó que otros beneficiarios contaban con algún tipo de pensión o salario , lo cual los descalifica automáticamente de estos programas condicionados.

Se detectó que otros beneficiarios contaban con algún tipo de , lo cual los descalifica automáticamente de estos programas condicionados. Bienes Adquiridos: Un hallazgo relevante es que se encontraron personas que cuentan con permisos de taxis, lo que indica que poseen ingresos o activos que superan los límites establecidos para recibir las transferencias.

La exclusión de personas que cuentan con ingresos o bienes como permisos de taxis subraya el compromiso del MIDES de asegurar que los fondos lleguen únicamente a las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad y cumplen estrictamente con los criterios de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas.

El desembolso de los B/. 54 millones representa un alivio económico para miles de familias que dependen de estos fondos para alimentación, salud y educación de sus hijos.