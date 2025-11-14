Pagos del MIDES inicia a partir de este lunes 17 de noviembre mediante Tarjeta Clave

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) anunció el inicio del cuarto y último pago del año 2025 correspondiente a los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio del SENAPAN, proceso que se desarrollará del 17 de noviembre al 5 de diciembre.

pagos del MIDES MIDES

De acuerdo con la entidad, los pagos a través de la tarjeta Clave Social se efectuarán del 17 al 28 de noviembre, mientras que las entregas en áreas comarcales y de difícil acceso se realizarán del 1 al 5 de diciembre, con el fin de garantizar que todos los beneficiarios reciban su apoyo sin contratiempos.

El MIDES reiteró su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la ejecución de los programas sociales, orientados a fortalecer la inclusión y la protección social de las familias panameñas en condición de vulnerabilidad.