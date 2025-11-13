Los Santos Nacionales -  13 de noviembre de 2025 - 09:23

MIDES denuncia hurto en CAIPI en Las Tablas y suspende temporalmente la atención

MIDES denunció ante el Ministerio Público el hurto de alimentos en el CAIPI Margarita Moreno de Las Tablas y suspendió temporalmente la atención por seguridad.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras registrarse un hurto en el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) Margarita Moreno, ubicado en el distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos.

De acuerdo con los informes preliminares, personas desconocidas forzaron las cerraduras de las ventanas e ingresaron al recinto durante la noche, sustrayendo alimentos destinados a los niños y niñas que reciben atención en este centro.

La directora regional del MIDES en Los Santos interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, que ya adelantan las investigaciones del caso.

Asimismo, el MIDES entregó los videos de las cámaras de seguridad y colabora plenamente con los investigadores para aportar toda la información necesaria que permita identificar y capturar a los responsables de este hecho.

Por motivos de seguridad y para no entorpecer las diligencias, la atención en el CAIPI permanecerá suspendida temporalmente hasta nuevo aviso, informó la institución.

