Fecha del MIDES para el cuarto y último pago del año a beneficiarios

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) anunció el inicio del cuarto y último pago del año 2025 de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio del SENAPAN, que se desarrollará del 17 de noviembre al 5 de diciembre.

Más de 186 mil panameños en situación de vulnerabilidad se beneficiarán con esta entrega, que representa un desembolso superior a los B/. 54 millones, destinados a los programas de transferencia monetaria condicionada.

MIDES realizará pagos a beneficiarios de programas sociales

El MIDES detalló que los pagos a través de la tarjeta Clave Social se realizarán del 17 al 28 de noviembre, mientras que en las áreas comarcales y de difícil acceso se efectuarán del 1 al 5 de diciembre, para garantizar que todos los beneficiarios reciban su apoyo sin contratiempos.

La institución reiteró su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la ejecución de los programas sociales, enfocados en fortalecer la inclusión y la protección social de las familias panameñas más necesitadas.

Con este cuarto desembolso, el Gobierno Nacional culmina el calendario de pagos de 2025, reafirmando su política de acompañamiento a las poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.