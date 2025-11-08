Panamá Nacionales -  8 de noviembre de 2025 - 18:46

Pagos a servidores públicos iniciarán el miércoles 12 de noviembre

El MEF informa que los pagos a los servidores públicos correspondientes a noviembre de 2025 se realizarán según el grupo institucional.

Pagos a servidores públicos

Pagos a servidores públicos

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de noviembre de 2025, según lo publicado por la Contraloría General de la República, dentro del cronograma oficial del segundo semestre del año.

De acuerdo con el calendario, las fechas de pago para los servidores públicos serán las siguientes:

Días de pago a servidores públicos según la institución

Miércoles 12 de noviembre

  • Grupo 1: Servicio de Protección Institucional (SPI), Ministerio de Educación (MEDUCA) y Policía Nacional.

Jueves 13 de noviembre

Décimo tercer mes - Servidores públicos - Pagos
  • Grupo 2: Asamblea Nacional, Contraloría General, Ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública, Ambiente, Cultura y Mujer, además de la Defensoría del Pueblo.

Viernes 14 de noviembre

  • Grupo 3: Ministerios de Desarrollo Agropecuario, Salud, Trabajo, Vivienda y Desarrollo Social, Tribunal Administrativo Tributario, Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Otros gastos de administración, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas.

El MEF recordó que el calendario de pagos puede consultarse en el portal oficial de la Contraloría General de la República. Además, reiteró que el tercer y último pago del décimo tercer mes para los servidores públicos se efectuará en diciembre de 2025.

En esta nota:
Seguir leyendo

Últimos pagos del Concurso General de Becas 2025: IFARHU continuará este viernes con los desembolsos

Calendario de pagos a servidores públicos en noviembre 2025

MIDES completará los pagos de sus programas sociales en la tercera semana de noviembre

Recomendadas

Más Noticias