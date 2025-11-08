Pagos a servidores públicos iniciarán el miércoles 12 de noviembre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de noviembre de 2025, según lo publicado por la Contraloría General de la República, dentro del cronograma oficial del segundo semestre del año.

De acuerdo con el calendario, las fechas de pago para los servidores públicos serán las siguientes:

Días de pago a servidores públicos según la institución

Miércoles 12 de noviembre

Grupo 1: Servicio de Protección Institucional (SPI), Ministerio de Educación (MEDUCA) y Policía Nacional.

Jueves 13 de noviembre

Décimo tercer mes - Servidores públicos - Pagos TReporta

Grupo 2: Asamblea Nacional, Contraloría General, Ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública, Ambiente, Cultura y Mujer, además de la Defensoría del Pueblo.

Viernes 14 de noviembre

Grupo 3: Ministerios de Desarrollo Agropecuario, Salud, Trabajo, Vivienda y Desarrollo Social, Tribunal Administrativo Tributario, Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Otros gastos de administración, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas.

El MEF recordó que el calendario de pagos puede consultarse en el portal oficial de la Contraloría General de la República. Además, reiteró que el tercer y último pago del décimo tercer mes para los servidores públicos se efectuará en diciembre de 2025.