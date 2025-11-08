ETESA informa que tala de árbol causó falla eléctrica y afectó suministro de agua

La Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. ( ETESA ) informó que la tala de un árbol en el sector de La Unión de Chilibre, registrada la mañana de este sábado, provocó una falla en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y afectó el suministro de agua en Colón y parte de Panamá.

De acuerdo con el comunicado, el árbol cayó sobre la red eléctrica tras ser cortado fuera del área de servidumbre, lo que generó interrupciones en el servicio eléctrico que afectaron el funcionamiento de la planta potabilizadora de Chilibre.

ETESA confirmó que la tala de un árbol en Chilibre provocó una falla eléctrica que afectó el suministro

ETESA indicó que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y, a las 11:53 a.m., se declaró código blanco, restableciendo el servicio eléctrico en su totalidad.

“ETESA reitera la importancia de evitar la tala no autorizada y recuerda que cualquier poda o intervención de árboles cercanos a las líneas eléctricas debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales”, señaló la entidad en su comunicado.

La empresa hizo un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de actividades para prevenir afectaciones en la infraestructura eléctrica y garantizar la seguridad de las personas.