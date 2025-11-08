IDAAN suspende agua potable en Panamá por incidencia eléctrica afecta planta de Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que una incidencia eléctrica afectó la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, provocando la suspensión temporal de sus operaciones este viernes.
Según la institución, la falta de energía eléctrica dejó fuera de funcionamiento el sistema de bombeo principal.
IDAAN advierte que incidencia eléctrica afecta planta de Chilibre
Por su parte, la empresa ENSA señaló que el evento se originó en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), fuera de su gestión directa, afectando a clientes de Colón y a los asociados a las subestaciones de Chilibre y Calzada Larga.
El IDAAN recomendó a la población mantener las reservas necesarias de agua potable mientras se completa la recuperación del sistema y reiteró su compromiso de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.