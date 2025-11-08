Panamá Nacionales -  8 de noviembre de 2025 - 15:59

IDAAN suspende agua potable en Panamá por incidencia eléctrica afecta planta de Chilibre

Una falla eléctrica en el sistema interconectado afectó la planta de Chilibre, dejando sin servicio temporal a varios sectores, informó el IDAAN.

IDAAN

IDAAN

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que una incidencia eléctrica afectó la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, provocando la suspensión temporal de sus operaciones este viernes.

Según la institución, la falta de energía eléctrica dejó fuera de funcionamiento el sistema de bombeo principal.

“Nuestros especialistas realizan verificaciones en la subestación eléctrica con el fin de restablecer la operación lo más pronto posible”, comunicó el IDAAN. “Nuestros especialistas realizan verificaciones en la subestación eléctrica con el fin de restablecer la operación lo más pronto posible”, comunicó el IDAAN.

IDAAN advierte que incidencia eléctrica afecta planta de Chilibre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/1987218247033254368?t=qV64Hz15IpLkvUJ4nNHPPg&s=19&partner=&hide_thread=false

Por su parte, la empresa ENSA señaló que el evento se originó en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), fuera de su gestión directa, afectando a clientes de Colón y a los asociados a las subestaciones de Chilibre y Calzada Larga.

El IDAAN recomendó a la población mantener las reservas necesarias de agua potable mientras se completa la recuperación del sistema y reiteró su compromiso de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN limpiará la toma de agua cruda en planta de Penonomé este martes 11 de noviembre

IDAAN inicia instalación de tuberías para llevar agua potable a Kuna Nega

Idaan inicia la desinfección de la potabilizadora de Llano de Piedra de Macaracas

Recomendadas

Más Noticias