IDAAN suspende agua potable en Panamá por incidencia eléctrica afecta planta de Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que una incidencia eléctrica afectó la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, provocando la suspensión temporal de sus operaciones este viernes.

Según la institución, la falta de energía eléctrica dejó fuera de funcionamiento el sistema de bombeo principal.

“Nuestros especialistas realizan verificaciones en la subestación eléctrica con el fin de restablecer la operación lo más pronto posible”, comunicó el IDAAN. “Nuestros especialistas realizan verificaciones en la subestación eléctrica con el fin de restablecer la operación lo más pronto posible”, comunicó el IDAAN.

IDAAN advierte que incidencia eléctrica afecta planta de Chilibre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/1987218247033254368?t=qV64Hz15IpLkvUJ4nNHPPg&s=19&partner=&hide_thread=false Esta incidencia eléctrica, dejó sin energía a la potabilizadora de Chilibre ocasionando la suspensión temporal de sus operaciones



Nuestros especialistas realizan las verificaciones en la subestación eléctrica a fin de al restablecer la operación lo más pronto posible https://t.co/Hfvxsyg0iv — IDAAN (@IDAANinforma) November 8, 2025

Por su parte, la empresa ENSA señaló que el evento se originó en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), fuera de su gestión directa, afectando a clientes de Colón y a los asociados a las subestaciones de Chilibre y Calzada Larga.

El IDAAN recomendó a la población mantener las reservas necesarias de agua potable mientras se completa la recuperación del sistema y reiteró su compromiso de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.