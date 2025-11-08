IDAAN realiza trabajos en la toma de agua del río Teribe por bajo caudal

Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realiza trabajos en la toma de agua del río Teribe, fuente que abastece la planta potabilizadora de El Silencio, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
IDAAN realiza trabajos en la toma de agua del río Teribe
El director regional del IDAAN, Reynaldo Esquivel, explicó que se ha registrado una disminución en la presión del suministro, atribuida a los bajos niveles del río y a posibles obstrucciones en el sistema de captación.
La institución reiteró su compromiso de garantizar la continuidad del servicio a los usuarios y exhortó a la población a hacer un uso racional del agua mientras se completan los trabajos de mantenimiento.