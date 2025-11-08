Bocas del Toro Nacionales -  8 de noviembre de 2025 - 12:35

IDAAN realiza trabajos en la toma de agua del río Teribe por bajo caudal

El IDAAN trabaja en la toma de agua, que abastece la planta de El Silencio en Changuinola, para mejorar la captación ante el bajo caudal registrado.

Trabajos del IDAAN

Trabajos del IDAAN

@IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realiza trabajos en la toma de agua del río Teribe, fuente que abastece la planta potabilizadora de El Silencio, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Las labores incluyen la construcción de un muro para mejorar la captación del recurso hídrico, así como la limpieza del canal de entrada, ante el bajo caudal registrado en el río.

IDAAN realiza trabajos en la toma de agua del río Teribe

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1987200683997872417?t=D6Hslg8ouKanarsW6VgCuA&s=19&partner=&hide_thread=false

El director regional del IDAAN, Reynaldo Esquivel, explicó que se ha registrado una disminución en la presión del suministro, atribuida a los bajos niveles del río y a posibles obstrucciones en el sistema de captación.

La institución reiteró su compromiso de garantizar la continuidad del servicio a los usuarios y exhortó a la población a hacer un uso racional del agua mientras se completan los trabajos de mantenimiento.

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN limpiará la toma de agua cruda en planta de Penonomé este martes 11 de noviembre

IDAAN inicia instalación de tuberías para llevar agua potable a Kuna Nega

Idaan inicia la desinfección de la potabilizadora de Llano de Piedra de Macaracas

Recomendadas

Más Noticias