IDAAN limpiará la toma de agua cruda en planta de Penonomé este martes 11 de noviembre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este martes 11 de noviembre se llevarán a cabo trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé, en la provincia de Coclé.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDAANinforma/status/1986849272344514962&partner=&hide_thread=false Coclé:Anunciamos que para garantizar el buen funcionamiento de los equipos de bombeo, se realizarán trabajos preventivos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé.



Martes 11 de noviembre



De 5:00 pm. a 11:00 pm.@311Panama pic.twitter.com/UlGq7UOLei — IDAAN (@IDAANinforma) November 7, 2025

Las labores se desarrollarán en horario de 5:00 p.m. a 11:00 p.m., con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de los equipos de bombeo y optimizar la producción de agua potable para los usuarios del distrito.

El IDAAN recomienda a la población tomar las previsiones necesarias, como almacenar suficiente agua para las horas de trabajo programado, y seguir las actualizaciones oficiales sobre la recuperación del servicio.