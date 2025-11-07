Hallan cuerpo sin vida detrás de la cancha del IPT de Don Bosco; suspenden clases

Las autoridades reportaron este viernes el hallazgo de un cuerpo sin vida detrás de la cancha de fútbol del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Don Bosco, en la ciudad de Panamá.
Suspenden clases en el IPT de Don Bosco, tras hallazgo de cuerpo sin vida
Tras conocerse el hecho, las clases fueron suspendidas temporalmente en el centro educativo mientras las autoridades competentes realizan las diligencias correspondientes.
Personal del Ministerio Público y unidades de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del suceso.
Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre la identidad de la persona encontrada ni las posibles causas de la muerte.