Panamá Nacionales -  7 de noviembre de 2025 - 16:55

Hallan cuerpo sin vida detrás de la cancha del IPT de Don Bosco; suspenden clases

Autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida detrás de la cancha del IPT de Don Bosco. El Ministerio Público realiza el levantamiento del cadáver.

Hallan cuerpo sin vida detrás de la cancha del IPT de Don Bosco﻿

Hallan cuerpo sin vida detrás de la cancha del IPT de Don Bosco﻿

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Las autoridades reportaron este viernes el hallazgo de un cuerpo sin vida detrás de la cancha de fútbol del Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Don Bosco, en la ciudad de Panamá.

Suspenden clases en el IPT de Don Bosco, tras hallazgo de cuerpo sin vida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1986910550261981512&partner=&hide_thread=false

Tras conocerse el hecho, las clases fueron suspendidas temporalmente en el centro educativo mientras las autoridades competentes realizan las diligencias correspondientes.

Personal del Ministerio Público y unidades de la Policía Nacional se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del suceso.

Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles sobre la identidad de la persona encontrada ni las posibles causas de la muerte.

En esta nota:
Seguir leyendo

Encuentran cuerpo sin vida de Esteban De León en la 24 de Diciembre

IMA reabrirá sus tiendas el 12 de noviembre y pronto anunciará nuevas agroferias

Caso Odebrecht: audiencia se reprograma para enero de 2026 por falta de notificaciones

Recomendadas

Más Noticias