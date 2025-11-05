Hallan cuerpo sin vida en el sector de Las Paredes, 24 de Diciembre

Las autoridades informaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida la mañana de este miércoles, cerca de una iglesia ubicada en el sector 3 de Las Paredes, en el corregimiento de 24 de Diciembre, Panamá Este.
Hallan cuerpo sin vida en Las Paredes, 24 de Diciembre
Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho. Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la muerte.
Las autoridades han acordonado el área mientras continúan con las diligencias de rigor.