5 de noviembre de 2025

IFARHU anuncia pago del Concurso General de Becas para el 6 y 7 de noviembre

El IFARHU continuará con el desembolso del Concurso General de Becas los días jueves 6 y viernes 7 de noviembre.

IFARHU anuncia pago del Concurso General de Becas 2025.

Ana Canto
Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 6 y viernes 7 de noviembre con el primer pago del Concurso General de Becas y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

Todos los beneficiarios deben apersonarse a la sede central del IFARHU, ubicada en la ciudad de Panamá, para retirar sus cheques en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Pagos del Concurso General de Becas 2025

Jueves 6 de noviembre

  • Colegio La Salle
  • Colegio Las Esclavas

Viernes 7 de noviembre

  • Todos los colegios restantes que no estaban en la lista.

IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?

  • Concurso General
  • Puesto Distinguido
  • Asistencia Económica Educativa
  • Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
  • Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
  • Asistencia Económica para Deportes
  • Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales
