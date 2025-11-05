Inversión de carriles hacia la capital este 5 de noviembre: operativo inicia a las 8:00 a.m.

La Policía Nacional informó que este miércoles 5 de noviembre se implementará un operativo de inversión de carriles en las principales vías de acceso a la ciudad de Panamá, como parte del retorno masivo de personas tras las celebraciones de las Fiestas Patrias 2025.

El dispositivo especial estará vigente de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con el objetivo de agilizar el tráfico vehicular y garantizar la seguridad vial durante el desplazamiento desde el interior del país hacia la capital.

Rutas de inversión de carriles

Campana (Capira) hasta El Nazareno (La Chorrera): tres carriles habilitados en sentido hacia la ciudad de Panamá.

San José (San Carlos) hasta Sajalices (Capira): tres carriles en dirección a la capital.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a mantener la prudencia, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones de los agentes de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) para evitar accidentes durante la jornada.