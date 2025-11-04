Nuevo decreto del Salario Mínimo: Comisión Nacional será instalada el 15 de noviembre

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, anunció que el próximo 15 de noviembre se instalará la Comisión Nacional de Salario Mínimo , fecha en la que también se aprobará el reglamento interno y el calendario de trabajo de esta mesa de diálogo tripartita.

“Los dos primeros días serán las ponencias de los técnicos; luego vendrán las propuestas y escucharemos al sector trabajador, que deberá inscribirse para participar en la mesa”, explicó Muñoz. “Los dos primeros días serán las ponencias de los técnicos; luego vendrán las propuestas y escucharemos al sector trabajador, que deberá inscribirse para participar en la mesa”, explicó Muñoz.

Mitradel instalará el 15 de noviembre la Comisión Nacional de Salario Mínimo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1985788573157900760&partner=&hide_thread=false El próximo 15 de noviembre será instalada la Comisión Nacional de Salario Mínimo y será aprobado el reglamento y el calendario, así lo indicó la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz.



“Los dos primeros días serán las ponencias de los técnicos, luego vendrán las propuestas y… pic.twitter.com/Ik0dtJrlVp — Telemetro Reporta (@TReporta) November 4, 2025

La titular del Mitradel indicó que las sesiones tendrán una duración aproximada de seis horas diarias, con la posibilidad de realizar reuniones extraordinarias.

El objetivo, señaló, es que antes del 31 de diciembre se emita el nuevo Decreto de Salario Mínimo que regirá en el país a partir de 2026. Muñoz agregó que se ha extendido una invitación a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que acompañe el proceso como observador técnico.