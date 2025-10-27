Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 11:12

Salario mínimo: MITRADEL inicia conversaciones sobre revisión en noviembre

La ministra Jackeline Muñoz anunció que la Comisión Nacional de Salario Mínimo iniciará conversaciones a mediados de noviembre en la sede del MITRADEL.

MITRADEL convoca Comisión de Salario Mínimo para noviembre

Shutterstock
Noemí Ruíz
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, anunció este lunes que las partes que conforman la Comisión Nacional de Salario Mínimo ya fueron convocadas para iniciar las conversaciones a mediados de noviembre.

MITRADEL convoca Comisión de Salario Mínimo para noviembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1982840719728578820&partner=&hide_thread=false

Muñoz indicó que no se realizará gira alguna, y que todas las sesiones de revisión del salario mínimo se llevarán a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Social (MITRADEL), ubicada en la ciudad de Panamá, garantizando un proceso ordenado y centralizado.

La medida busca facilitar la negociación y coordinación entre empleadores, trabajadores y autoridades, en la búsqueda de un consenso sobre los ajustes al salario mínimo para el próximo período.

En esta nota:
