Salario mínimo: MITRADEL inicia conversaciones sobre revisión en noviembre

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Jackeline Muñoz, anunció este lunes que las partes que conforman la Comisión Nacional de Salario Mínimo ya fueron convocadas para iniciar las conversaciones a mediados de noviembre.
MITRADEL convoca Comisión de Salario Mínimo para noviembre
Muñoz indicó que no se realizará gira alguna, y que todas las sesiones de revisión del salario mínimo se llevarán a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Social (MITRADEL), ubicada en la ciudad de Panamá, garantizando un proceso ordenado y centralizado.
La medida busca facilitar la negociación y coordinación entre empleadores, trabajadores y autoridades, en la búsqueda de un consenso sobre los ajustes al salario mínimo para el próximo período.