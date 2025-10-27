La pequeña Lía Victoria viajará a Colombia para cirugía cardíaca con apoyo de Fundación y Presidencia.

La Fundación Obsequio de Vida J. Thomas Ford, en conjunto con la Presidencia de la República de Panamá, ha hecho realidad un nuevo milagro: el viaje de la niña Lía Victoria Cerrud Santamaría, de apenas 4 años, hacia la ciudad de Bogotá, Colombia, para recibir una cirugía que corregirá una compleja cardiopatía congénita.
La pequeña viajó acompañada de su madre, Lilibeth Santamaría. Ella y su esposo Héctor Cerrud, expresaron profunda gratitud por el apoyo recibido. La licenciada María del Carmen Ríos, en representación de la Presidencia, y la directora ejecutiva de la Fundación, Karla García, estuvieron presentes durante la despedida en el aeropuerto.
Asimismo, la Fundación agradece a Tocumen aéreo por su valioso acompañamiento y asistencia para asegurar que Lía y su madre llegaran de manera cómoda y segura hasta la puerta de abordaje.
Desde el corazón de Panamá, toda la familia de la Fundación Obsequio de Vida espera con fe y esperanza que Lía regrese en aproximadamente 30 días con su corazón sano y lleno de vida.