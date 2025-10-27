Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 15:25

La pequeña Lía Victoria viajará a Colombia para cirugía cardíaca con apoyo de Fundación y Presidencia

La Fundación Obsequio de Vida J. Thomas Ford, en conjunto con la Presidencia de la República de Panamá, ha hecho realidad un nuevo milagro: el viaje de la niña Lía Victoria Cerrud Santamaría, de apenas 4 años, hacia la ciudad de Bogotá, Colombia, para recibir una cirugía que corregirá una compleja cardiopatía congénita.

Lía padece una condición cardíaca compleja que afecta las cavidades y válvulas de su corazón, dificultando la correcta circulación de la sangre oxigenada. Esta intervención es fundamental para sobrevivir y darle la oportunidad de un desarrollo saludable. Gracias al apoyo financiero de la Presidencia de la República, la coordinación médica y logística de la Fundación Obsequio de Vida, y la valiosa asistencia del equipo de COPA y el aeropuerto internacional de Tocumen, Lía pudo viajar de manera cómoda y segura hacia la Fundación Cardioinfantil en Bogotá, uno de los centros más especializados en Latinoamérica.

Lía Victoria padece una condición cardíaca compleja que afecta las cavidades y válvulas de su corazón.

La pequeña viajó acompañada de su madre, Lilibeth Santamaría. Ella y su esposo Héctor Cerrud, expresaron profunda gratitud por el apoyo recibido. La licenciada María del Carmen Ríos, en representación de la Presidencia, y la directora ejecutiva de la Fundación, Karla García, estuvieron presentes durante la despedida en el aeropuerto.

Asimismo, la Fundación agradece a Tocumen aéreo por su valioso acompañamiento y asistencia para asegurar que Lía y su madre llegaran de manera cómoda y segura hasta la puerta de abordaje.

La pequeña viajó acompañada de su madre. Ella y su esposo Héctor Cerrud, expresaron profunda gratitud por el apoyo recibido.

Desde el corazón de Panamá, toda la familia de la Fundación Obsequio de Vida espera con fe y esperanza que Lía regrese en aproximadamente 30 días con su corazón sano y lleno de vida.

