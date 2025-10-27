Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 14:43

Pagos del Concurso General de Becas 2025: colegios habilitados para el 28 y 29 de octubre

El IFARHU estará entregando los cheques del Concurso General de Becas este 28 y 29 de octubre, en horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Pagos del Concurso General de Becas 2025.

Pagos del Concurso General de Becas 2025.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 28 y miércoles 29 de octubre con el primer pago del Concurso General de Becas 2025 y otros beneficios correspondientes al año 2025, dirigido a estudiantes de primaria, premedia y media.

Todos los beneficiarios deben apersonarse a la sede central del IFARHU, ubicada en la ciudad de Panamá, para retirar sus cheques en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Escuelas habilitadas para cobrar el 28 y 29 de octubre

Martes 28 de octubre

  • Instituto Atenea
  • Colegio St. Mary

Miércoles 29 de octubre

  • Instituto Chino Panameño
  • Panama Christian Academy

Jueves 30 de octubre

  • Oxford International School
  • Colegio Javier

Calendario completo en el siguiente enlace: Primer Pago 2025 de Becas y Asistencias Económicas

IFARHU: ¿Cuáles becas se pagarán?

  • Concurso General
  • Puesto Distinguido
  • Asistencia Económica Educativa
  • Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
  • Asistencia Económica para Erradicación del trabajo Infantil
  • Asistencia Económica para Deportes
  • Asistencia Económica para Eventos académicos y culturales
En esta nota:
Seguir leyendo

Concurso General de Becas 2025: pagos del 23 y 24 de octubre en la provincia de Panamá

IFARHU, Concurso General de Becas 2025: ¿Dónde retirar los pagos en la provincia de Panamá?

Concurso General de Becas 2025, IFARHU: documentos para recibir el cheque

Recomendadas

Más Noticias