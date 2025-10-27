Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2025 - 11:39

Día del estudiante: Estudiante fue presidente de Panamá por un día

Roderick Agudelo, estudiante de Chiriquí, asumió como presidente de Panamá por un día en el Día del Estudiante, destacando la participación juvenil.

Estudiante de Chiriquí

Estudiante de Chiriquí, asumió como presidente de Panamá

@JoseRaulMulino
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El joven Roderick Agudelo, estudiante del Colegio Beatriz Miranda de Cabal en Dolega, Chiriquí, asumió el cargo de presidente de Panamá por un día, en el marco de la celebración del Día del Estudiante.

Roderick Agudelo, estudiante de Chiriquí, asumió como presidente de Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1982847534050443772&partner=&hide_thread=false

El presidente José Raúl Mulino destacó la participación del estudiante y compartió en sus redes sociales: “Un gusto conocer a Roderick, chiricano como yo y ejemplo de esfuerzo. Hoy será el Presidente por un día, una experiencia que refleja el futuro que queremos para Panamá”.

La iniciativa busca reconocer el esfuerzo estudiantil, fomentar la participación cívica desde la infancia y motivar a los jóvenes a involucrarse en la vida democrática del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino entregará laptops a estudiantes para reducir desigualdad digital

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 23 de octubre de 2025

Presidente Mulino sanciona ley que regula el uso y aplicación de relleno en tratamientos estéticos

Recomendadas

Más Noticias