Día del estudiante: Estudiante fue presidente de Panamá por un día

El joven Roderick Agudelo, estudiante del Colegio Beatriz Miranda de Cabal en Dolega, Chiriquí, asumió el cargo de presidente de Panamá por un día, en el marco de la celebración del Día del Estudiante.

El presidente José Raúl Mulino destacó la participación del estudiante y compartió en sus redes sociales: “Un gusto conocer a Roderick, chiricano como yo y ejemplo de esfuerzo. Hoy será el Presidente por un día, una experiencia que refleja el futuro que queremos para Panamá”.

La iniciativa busca reconocer el esfuerzo estudiantil, fomentar la participación cívica desde la infancia y motivar a los jóvenes a involucrarse en la vida democrática del país.