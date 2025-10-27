Rainforest Trust dona $3 millones para conservar áreas protegidas

El Fondo de Panamá para la Conservación de Áreas Protegidas recibió una donación de 3 millones de dólares por parte de la organización internacional Rainforest Trust , con el objetivo de impulsar la creación de nuevas áreas protegidas y actualizar los límites de las ya existentes, informó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Navarro destacó que esta contribución representa un importante respaldo internacional a los esfuerzos del país por conservar su biodiversidad, proteger los ecosistemas críticos y fortalecer la gestión ambiental.

“Estos fondos serán destinados a la expansión de la cobertura de áreas protegidas y a la actualización técnica de los límites existentes, garantizando un manejo sostenible y la protección de especies amenazadas”, explicó el titular de MiAmbiente.

El Fondo de Panamá para la Conservación de Áreas Protegidas fue creado para canalizar recursos financieros que aseguren la sostenibilidad a largo plazo de los parques nacionales y reservas naturales del país, promoviendo la conservación del patrimonio natural panameño.