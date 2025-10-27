Canal de Panamá inicia acercamientos para desarrollo de terminales portuarias

El Canal de Panamá inició este lunes el proceso de acercamiento con representantes de la industria marítima internacional para identificar posibles interesados en el desarrollo de terminales portuarias en el Atlántico y el Pacífico.

Siguiendo un modelo similar al utilizado en el desarrollo del gasoducto, la entidad convocó a empresas con experiencia comprobada en operaciones portuarias y líneas navieras de contenedores. De acuerdo con las normas institucionales, la reunión se realizó por invitación, como un encuentro técnico de trabajo con actores clave del sector.

Próximas etapas por el Canal de Panamá

El Canal de Panamá adelantará un estudio de mercado y de factibilidad para ambas terminales. Posteriormente, se elaborará un plan general del proyecto y se iniciará el proceso especial de selección del concesionario.

Este proceso incluirá una fase de precalificación, un periodo de diálogo con las empresas seleccionadas y la elección final del concesionario, prevista para concluir en el cuarto trimestre de 2026. La institución destacó que se trata de un proceso transparente y competitivo, en el que se espera la participación de empresas de talla mundial.

Visión y desarrollo

Dentro de la visión estratégica 2025-2035, las terminales de contenedores son consideradas elementos clave de la infraestructura del Canal, junto a las esclusas y los canales de navegación. Su desarrollo permitirá ampliar la capacidad portuaria del país y mantener la competitividad de la ruta marítima por Panamá, reafirmando el compromiso del Canal con la planificación responsable, la transparencia y el desarrollo sostenible del sistema marítimo nacional.