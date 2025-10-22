Empleo en el Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal: Vacantes abiertas al público

Empleo en el Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal:

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá anunció la apertura de nuevas oportunidades laborales en diversas áreas técnicas, profesionales y administrativas, como parte del avance de este megaproyecto de infraestructura que conectará las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Entre las posiciones disponibles se incluyen:

Dibujante de Ingeniería Civil – B/.1,500 a B/.2,000

– B/.1,500 a B/.2,000 Laboratorista de Concreto – B/.1,500

– B/.1,500 Ingeniero Topógrafo – B/.1,000 a B/.1,500

– B/.1,000 a B/.1,500 Dibujante de Diseño Estructural – B/.1,800 a B/.2,000

– B/.1,800 a B/.2,000 Abogado – B/.1,500 a B/.1,800

– B/.1,500 a B/.1,800 Topógrafo – B/.1,300 a B/.1,500

– B/.1,300 a B/.1,500 Traductor o Intérprete Inglés–Mandarín – B/.1,400 a B/.1,500

– B/.1,400 a B/.1,500 Coordinador de Compras – B/.1,200

Todas las vacantes son a tiempo completo y están ubicadas en Ancón, distrito de Panamá.

Cómo postular a las vacantes del Cuarto Puente

Los interesados deben ingresar al portal oficial de empleos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) empleospanama.gob.pa y seguir estos pasos:

Crear una cuenta con sus datos personales.

Completar su perfil profesional.

Adjuntar la hoja de vida actualizada.

Postularse a la vacante de su interés.

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es considerado uno de los más importantes del país, tanto por su magnitud como por su impacto económico y social. Se estima que generará miles de empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo de la infraestructura nacional y mejorando la conectividad entre ambas provincias.

Esta nueva fase de contratación forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional y del consorcio constructor para reactivar la economía y fortalecer el empleo formal en el país.