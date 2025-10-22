Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 16:11

Pago del PASE-U 2025: provincias, horarios y centros de cobro para el 23 de octubre

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U continuarán el jueves 23 de octubre en las provincias de Chiriquí, Coclé y Veraguas.

Pago del PASE-U 2025.

Pago del PASE-U 2025.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 23 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Coclé.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Le podría interesar: IFARHU suspende pago del PASE-U: conozca los lugares donde fueron reprogramados los cobros

Lugares de pago del PASE-U para el 23 de octubre

Provincia de Chiriquí

  • Distrito de Bugaba: Bongo, Sortová, La Concepción, Santa Marta, San Andrés, Gómez y La Estrella.
  • Distrito de Boquete: Bajo Boquete, Alto Boquete, Palmira y Caldera.
  • Distrito de Alanje: Alanje, El Tejar, Guarumal y Querévalos.
  • Distrito de David: David, Buagual, Chiriquí y Cochea.

Provincia de Coclé

  • Penonomé: Chiguirí Arriba, Tulú, Río Indio y Toabré.
  • Antón

Provincia de Veraguas

Distrito de Santa Fe

  • Escuela San José
  • Escuela Peñas Blancas

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU suspende pago del PASE-U: conozca los lugares donde fueron reprogramados los cobros

Este martes 21 de octubre continúa el pago del PASE-U en más provincias

Calendario de pago del PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre a nivel nacional

Recomendadas

Más Noticias