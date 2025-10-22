Pago del PASE-U 2025: provincias, horarios y centros de cobro para el 23 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este jueves 23 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Coclé.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Lugares de pago del PASE-U para el 23 de octubre

Provincia de Chiriquí

Distrito de Bugaba: Bongo, Sortová, La Concepción, Santa Marta, San Andrés, Gómez y La Estrella.

Bongo, Sortová, La Concepción, Santa Marta, San Andrés, Gómez y La Estrella. Distrito de Boquete: Bajo Boquete, Alto Boquete, Palmira y Caldera.

Bajo Boquete, Alto Boquete, Palmira y Caldera. Distrito de Alanje: Alanje, El Tejar, Guarumal y Querévalos.

Alanje, El Tejar, Guarumal y Querévalos. Distrito de David: David, Buagual, Chiriquí y Cochea.

Provincia de Coclé

Penonomé: Chiguirí Arriba, Tulú, Río Indio y Toabré.

Chiguirí Arriba, Tulú, Río Indio y Toabré. Antón

Provincia de Veraguas

Distrito de Santa Fe

Escuela San José

Escuela Peñas Blancas

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente: