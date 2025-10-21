Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2025 - 15:24

Segundo pago del PASE-U se realiza este miércoles 22 de octubre en tres provincias del país

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U continuarán el miércoles 22 de octubre en las provincias de Chiriquí, Coclé y Veraguas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este miércoles 22 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Coclé.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Lugares de pago del PASE-U para el 22 de octubre

Provincia de Chiriquí

  • Distrito de Renacimiento: Río Sereno, Santa Clara, Montelirio, Breñón, Cañas Gordas, Dominical y Caisán.
  • Distrito de David: David, Pedregal, San Carlos y San Pablo Nuevo.

Provincia de Coclé

  • Penonomé: Cañaveral, Coclé, El Coco, Río Grande, Pajonal y Toabré.

Provincia de Veraguas

Distrito de Santa Fe

  • Escuela Urracá
  • Escuela Belencillo
  • Escuelas Río Veraguas

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
