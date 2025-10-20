Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 18:07

IFARHU suspende pago del PASE-U: conozca los lugares donde fueron reprogramados los cobros

El IFARHU suspendió los pagos del PASE-U debido a condiciones climáticas en diversos puntos del país.

Ana Canto
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que los pagos del PASE-U en los corregimientos de Dominical, Santa Cruz y Caisán, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, se suspenden temporalmente debido a las condiciones climáticas.

El desembolso se realizará el lunes 27 de octubre en el C.E.B.G. Caisán Fuentes Caminos, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

