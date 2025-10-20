IFARHU suspende pago del PASE-U: conozca los lugares donde fueron reprogramados los cobros

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que los pagos del PASE-U en los corregimientos de Dominical, Santa Cruz y Caisán, en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, se suspenden temporalmente debido a las condiciones climáticas.
